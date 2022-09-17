Подтопление домов в Кривом Роге ликвидировано – власти

"Подтопление жилых домов ликвидировано. Откачано 2015 м³ воды", – написал Вилкул.
Он отметил, что на гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.
По информации Тимошенко, в городе на всех участках уровень воды не превышает критических меток, наблюдается падение уровня воды.
"Продолжаются ремонтные работы с дамбой, но это уже не влияет на безопасность людей. Скоро завершим работы и с ней", – добавил он.
Вилкул сообщал, что в результате российских атак подтопленными в Кривом Роге оказались более 100 домов.
14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды. Из-за подтопления была объявлена эвакуация жителей в двух районах
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.
ПВО воздушного командования "Восток" 16 сентября сбила три крылатые ракеты оккупантов, которые были нацелены по трем районам Днепропетровской области. По словам Вилкула, они летели в направлении Кривого Рога.
"Орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет", – прокомментировал Вилкул 16 сентября.