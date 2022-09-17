Подтопление домов в Кривом Роге ликвидировано – власти

Вода в реке Ингулец в Кривом Роге поднялась из-за ударов оккупантов по дамбе Фото: wikimapia

"Подтопление жилых домов ликвидировано. Откачано 2015 м³ воды", – написал Вилкул.

Он отметил, что на гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

По информации Тимошенко, в городе на всех участках уровень воды не превышает критических меток, наблюдается падение уровня воды.

"Продолжаются ремонтные работы с дамбой, но это уже не влияет на безопасность людей. Скоро завершим работы и с ней", – добавил он.

Вилкул сообщал, что в результате российских атак подтопленными в Кривом Роге оказались более 100 домов.