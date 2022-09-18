Ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев – британская разведка

"Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней Россия увеличила число нацеливаний на гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не видит немедленных военных последствий", – говорится в сообщении.

Британцы, в частности упомянули российские ракетные удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства", – делает вывод разведывательное ведомство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/j7bINlhTKp — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)