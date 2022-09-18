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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев – британская разведка

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Британская разведка напомнила об обстрелах Кривого Рога
Британская разведка напомнила об обстрелах Кривого Рога
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупационные войска стали чаще запускать ракеты по украинской инфраструктуре. Об этом 18 сентября сообщило в Twitter минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней Россия увеличила число нацеливаний на гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не видит немедленных военных последствий", – говорится в сообщении.

Британцы, в частности упомянули российские ракетные удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства", – делает вывод разведывательное ведомство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог. После этого несколько районов города остались без воды, из-за подтопления была объявлена эвакуация жителей в двух районах

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.

ПВО воздушного командования "Восток" 16 сентября сбила три крылатые ракеты оккупантов, которые были нацелены по трем районам Днепропетровской области.

"Орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет", – прокомментировал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 16 сентября.

По данным Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Великобритания, Кривой Рог, война, разведка, плотина, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты, россияне
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