Вероятный ракетный удар оккупантов по Киевской ГЭС не вызовет катастрофических последствий – "Укргидроэнерго"

В "Укргидроэнерго" призвали не верить манипулятивным материалам в СМИ о возможной катастрофе при вероятном ударе оккупантов по Киевской ГЭС Фото: Shpilkinaolga / ru.wikipedia.org

"Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в хорошем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а вероятные повреждения вследствие ракетного удара не вызовут катастрофических последствий", – заверили в компании.

Как уточнили в "Укргидроэнерго", в случае нанесения российскими войсками ракетного удара непосредственно по плотине Киевского гидроузла критическая угроза населению не прогнозируется.

"Так как сама станция и плотина были спроектированы и построены в 60-х годах с учетом угроз того времени, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить ракетным ударом массивные гидротехнические сооружения не так-то просто", – отметили в "Укргидроэнерго".

При этом в компании пояснили, что в случае повреждения металлических ворот плотины может наблюдаться "постепенная неконтролируемая утечка" воды из Киевского водохранилища, в результате чего, вероятно, произойдет кратковременное затопление некоторых участков в нижнем бассейне гидроузла.

Однако зоны затопления в этом случае будут "незначительными", они известны и службам ГСЧС, и местным властям. Поэтому местные жители будут уведомлены заранее, подчеркнули в "Укргидроэнерго".

"С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и другие станции компании, не вызывают никаких сомнений... Поэтому "Укргидроэнерго" рассматривает распространение необоснованных оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а иногда и вредную деятельность, направленную на эскалацию паники", – резюмировали в компании.

16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что оккупанты нанесли по Украине "пару ударов чувствительных" в ответ на якобы попытки причинить ущерб инфраструктуре РФ. Он пригрозил, что это были лишь "предупреждающие удары", которые в дальнейшем могут стать "более серьезными".

В соцсетях и ряде СМИ после этого появились предположения о якобы наступлении "катастрофических последствий" в случае ракетного обстрела оккупантами гидротехнических сооружений Киевской ГЭС.