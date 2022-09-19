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Вероятный ракетный удар оккупантов по Киевской ГЭС не вызовет катастрофических последствий – "Укргидроэнерго"

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В "Укргидроэнерго" призвали не верить манипулятивным материалам в СМИ о возможной катастрофе при вероятном ударе оккупантов по Киевской ГЭС
В "Укргидроэнерго" призвали не верить манипулятивным материалам в СМИ о возможной катастрофе при вероятном ударе оккупантов по Киевской ГЭС
Фото: Shpilkinaolga / ru.wikipedia.org

Вероятные повреждения гидротехнических сооружений Киевской ГЭС в результате ракетных ударов российских войск не вызовут катастрофических последствий. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба государственной компании "Укргидроэнерго", эксплуатирующей все украинские гидроэлектростанции на реках Днепр и Днестр.

"Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в хорошем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а вероятные повреждения вследствие ракетного удара не вызовут катастрофических последствий", – заверили в компании.

Как уточнили в "Укргидроэнерго", в случае нанесения российскими войсками ракетного удара непосредственно по плотине Киевского гидроузла критическая угроза населению не прогнозируется.

"Так как сама станция и плотина были спроектированы и построены в 60-х годах с учетом угроз того времени, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить ракетным ударом массивные гидротехнические сооружения не так-то просто", – отметили в "Укргидроэнерго".

При этом в компании пояснили, что в случае повреждения металлических ворот плотины может наблюдаться "постепенная неконтролируемая утечка" воды из Киевского водохранилища, в результате чего, вероятно, произойдет кратковременное затопление некоторых участков в нижнем бассейне гидроузла.

Однако зоны затопления в этом случае будут "незначительными", они известны и службам ГСЧС, и местным властям. Поэтому местные жители будут уведомлены заранее, подчеркнули в "Укргидроэнерго".

"С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и другие станции компании, не вызывают никаких сомнений... Поэтому "Укргидроэнерго" рассматривает распространение необоснованных оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а иногда и вредную деятельность, направленную на эскалацию паники", – резюмировали в компании.

16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что оккупанты нанесли по Украине "пару ударов чувствительных" в ответ на якобы попытки причинить ущерб инфраструктуре РФ. Он пригрозил, что это были лишь "предупреждающие удары", которые в дальнейшем могут стать "более серьезными".

В соцсетях и ряде СМИ после этого появились предположения о якобы наступлении "катастрофических последствий" в случае ракетного обстрела оккупантами гидротехнических сооружений Киевской ГЭС.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога. 17 сентября подтопления в городе были ликвидированы.

19 сентября россияне нанесли ракетный удар по Пивденноукраинской АЭС, в результате временно отключились высоковольтные линии электропередач.

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