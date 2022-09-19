Россияне для обстрела территории рядом с Пивденноукраинской АЭС применили ракету "Искандер" – ОК "Юг"

"Продолжая коварный шантаж и давление на европейское сообщество по поводу угроз ядерной техногенной катастрофы, вражеские войска атакуют объекты критической инфраструктуры. После полуночи по Пивденноукраинской АЭС была направлена ракета – предварительно, "Искандер", – попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон", – говорится в сообщении.
Вследствие удара отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.
"В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет", – сообщили в ОК "Юг".
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ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС.
В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории ПАЭС. По данным "Энергоатома", ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября опубликовал видео ракетного удара оккупантов по ПАЭС.