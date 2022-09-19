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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне для обстрела территории рядом с Пивденноукраинской АЭС применили ракету "Искандер" – ОК "Юг"

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Оккупанты выпустили ракету из "Искандера"
Оккупанты выпустили ракету из "Искандера"
Фото: EPA

Российские оккупанты обстреливали Пивденноукраинскую АЭС в ночь на 19 сентября, по предварительной информации, из комплекса "Искандер". Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Продолжая коварный шантаж и давление на европейское сообщество по поводу угроз ядерной техногенной катастрофы, вражеские войска атакуют объекты критической инфраструктуры. После полуночи по Пивденноукраинской АЭС была направлена ракета – предварительно, "Искандер", – попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон", – говорится в сообщении.

Вследствие удара отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

"В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет", – сообщили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/778222990086241/

Контекст:

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС. 

В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории ПАЭС. По данным "Энергоатома", ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября опубликовал видео ракетного удара оккупантов по ПАЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Пивденноукраинская АЭС
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