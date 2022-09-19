Россияне для обстрела территории рядом с Пивденноукраинской АЭС применили ракету "Искандер" – ОК "Юг"

"Продолжая коварный шантаж и давление на европейское сообщество по поводу угроз ядерной техногенной катастрофы, вражеские войска атакуют объекты критической инфраструктуры. После полуночи по Пивденноукраинской АЭС была направлена ракета – предварительно, "Искандер", – попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон", – говорится в сообщении.

Вследствие удара отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

"В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет", – сообщили в ОК "Юг".

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