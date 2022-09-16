"Укргидроэнерго" направило в ЕСПЧ иск против России с требованием компенсировать нанесенный ущерб

Общая сумма ущерба, нанесенного активам "Укргидроэнерго" - Каховской ГЭС и недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный - составила почти 17 млрд грн.

"Вопреки международному осуждению вторжения России в Украину и требованиям международного сообщества остановить проведение военных действий, Россия продолжает оккупацию территории Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и нападения на мирное население. Поэтому ожидать справедливого рассмотрения в самой России иска или заявлений Общества о возмещении причиненного ущерба было бы иллюзорно", - говорится в заявлении "Укргидроэнерго".

Контекст:

Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили 24 февраля. Станция, по словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, сейчас работает на 30-40% мощности, оккупанты нанесли ей ущерб не менее чем на 1 млрд грн.

6 сентября "Укргидроэнерго" сообщило, что Каховская гидроэлектростанция, которая была отключена от энергосистемы Украины из-за обстрелов РФ, снова подключена к системе.