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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каховская ГЭС снова подключена к украинской энергосистеме

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На Каховской ГЭС работают четыре из шести агрегатов
На Каховской ГЭС работают четыре из шести агрегатов
Фото: uhe.gov.ua

Каховская гидроэлектростанция, которая была отключена от энергосистемы Украины из-за обстрелов РФ, снова подключена к системе. Об этом пресс-служба компании "Укргидроэнерго" проинформировала 6 сентября.

"В результате боевых действий вокруг станции имели место неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение было и 5 сентября. Оперативным персоналом Каховской ГЭС за короткое время в тот же день было восстановлено подключение к сети", – говорится в релизе. 

Каховская ГЭС не принимает участия в балансировке системы, на станции работают четыре из шести агрегатов (один находится на реконструкции, второй – на капитальном ремонте), ГЭС выдает на подстанцию "Новокаховская" от 40 до 110 МВт/час, сообщили в "Укргидроэнерго". 

На станции постоянно есть оперативный персонал ГЭС, он сменяется каждые сутки, говорится в релизе. 

"Дважды в неделю на станцию допускаются ремонтные бригады. Ремонтный персонал производит осмотры и пытается поддерживать работоспособное состояние оборудования. Оперативные ремонты не производятся. Отсутствует возможность доставлять туда запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду, – добавили в пресс-службе. – Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность: обстрелов линий электропередачи, подстанций, уничтожения оборудования. Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Потому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили 24 февраля. Станция, по словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, сейчас работает на 30–40% мощности, оккупанты нанесли ей ущерб не менее чем на 1 млрд грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: обстрелы, ГЭС, война России против Украины, Каховка, электростанция, Укргидроэнерго, энергосистема, российские оккупанты
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