Каховская ГЭС снова подключена к украинской энергосистеме

"В результате боевых действий вокруг станции имели место неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение было и 5 сентября. Оперативным персоналом Каховской ГЭС за короткое время в тот же день было восстановлено подключение к сети", – говорится в релизе.

Каховская ГЭС не принимает участия в балансировке системы, на станции работают четыре из шести агрегатов (один находится на реконструкции, второй – на капитальном ремонте), ГЭС выдает на подстанцию "Новокаховская" от 40 до 110 МВт/час, сообщили в "Укргидроэнерго".

На станции постоянно есть оперативный персонал ГЭС, он сменяется каждые сутки, говорится в релизе.

"Дважды в неделю на станцию допускаются ремонтные бригады. Ремонтный персонал производит осмотры и пытается поддерживать работоспособное состояние оборудования. Оперативные ремонты не производятся. Отсутствует возможность доставлять туда запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду, – добавили в пресс-службе. – Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность: обстрелов линий электропередачи, подстанций, уничтожения оборудования. Впрочем, если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу. Потому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления".

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