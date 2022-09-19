В результате ракетных ударов по Запорожью обесточен один из районов города, повреждены дома

Ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по областному центру. Как уточнил Старух, первая атака россиян была в 2.00. Удар наносился ракетами комплекса С-300, два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилмассива Запорожья – район был частично обесточен.
В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили объекты социальной инфраструктуры.
Утром оккупанты снова обстреляли Запорожье ракетами С-300, одна попала в зеленую зону на берегу Днепра, а вторая – в одно из сел в пригороде областного центра, разрушив несколько частных домов.
В поселке была ранена 70-летняя женщина, она получила травмы грудной клетки и брюшной полости под завалами дома. Пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.