В результате ракетных ударов по Запорожью обесточен один из районов города, повреждены дома

Ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по областному центру. Как уточнил Старух, первая атака россиян была в 2.00. Удар наносился ракетами комплекса С-300, два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилмассива Запорожья – район был частично обесточен.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили объекты социальной инфраструктуры.

Утром оккупанты снова обстреляли Запорожье ракетами С-300, одна попала в зеленую зону на берегу Днепра, а вторая – в одно из сел в пригороде областного центра, разрушив несколько частных домов.

В поселке была ранена 70-летняя женщина, она получила травмы грудной клетки и брюшной полости под завалами дома. Пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.

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