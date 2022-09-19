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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреливают Энергодар, часть города осталась без воды – мэр

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Россияне продолжают провокации в оккупированном Энергодаре
Россияне продолжают провокации в оккупированном Энергодаре
Фото: EPA

Российские оккупанты 19 сентября устроили провокацию в Энергодаре Запорожской области, в результате обстрела в части города пропало водоснабжение. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"В Энергодаре местные жители сообщают о провокации рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города", – написал он.

По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара пропала вода.

"Что именно повреждено и насколько серьезно, выясняем", – добавил мэр.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

7 сентября после очередного обстрела российских оккупационных войск часть Энергодара была обесточена. Позже электроснабжение было восстановлено.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, Каховское водохранилище
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