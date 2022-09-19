Россияне обстреливают Энергодар, часть города осталась без воды – мэр

"В Энергодаре местные жители сообщают о провокации рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города", – написал он.
По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара пропала вода.
"Что именно повреждено и насколько серьезно, выясняем", – добавил мэр.
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
7 сентября после очередного обстрела российских оккупационных войск часть Энергодара была обесточена. Позже электроснабжение было восстановлено.