Россияне обстреливают Энергодар, часть города осталась без воды – мэр

"В Энергодаре местные жители сообщают о провокации рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города", – написал он.

По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара пропала вода.

"Что именно повреждено и насколько серьезно, выясняем", – добавил мэр.