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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью враг нанес удар по Запорожской области, ракеты разрушили гимназию и дом культуры, есть раненый

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Оккупанты разбомбили очередную школу
Оккупанты разбомбили очередную школу
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью и утром 17 сентября российские оккупанты наносили ракетные удары по Запорожской области. Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил в Telegram.

Ночью россияне выпустили четыре ракеты по селу Таврическое. 

"В результате атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местный дом культуры. Пострадавших нет", – написал Старух.

Также обстрелам подверглась многоэтажка поселка Степногорск. Люди вовремя спрятались в укрытиях, никто не пострадал.

В городе Орехов после очередного обстрела один человек ранен.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона", – подчеркнул Старух.

Утром 17 сентября враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, сообщил Старух. 

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, школа, Орехов
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