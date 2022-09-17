Ночью враг нанес удар по Запорожской области, ракеты разрушили гимназию и дом культуры, есть раненый

Ночью россияне выпустили четыре ракеты по селу Таврическое.
"В результате атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местный дом культуры. Пострадавших нет", – написал Старух.
Также обстрелам подверглась многоэтажка поселка Степногорск. Люди вовремя спрятались в укрытиях, никто не пострадал.
В городе Орехов после очередного обстрела один человек ранен.
"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона", – подчеркнул Старух.
Утром 17 сентября враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, сообщил Старух.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.