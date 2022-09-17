Ночью враг нанес удар по Запорожской области, ракеты разрушили гимназию и дом культуры, есть раненый

Ночью россияне выпустили четыре ракеты по селу Таврическое.

"В результате атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местный дом культуры. Пострадавших нет", – написал Старух.

Также обстрелам подверглась многоэтажка поселка Степногорск. Люди вовремя спрятались в укрытиях, никто не пострадал.

В городе Орехов после очередного обстрела один человек ранен.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона", – подчеркнул Старух.

Утром 17 сентября враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, сообщил Старух.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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