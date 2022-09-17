Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову ракетами С-300

Одна из ракет попала в здание предприятия в Индустриальном районе города. Пожар на площади 200 м² тушили три отделения ГСЧС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что зафиксировано два попадания.

"В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК С-300", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.