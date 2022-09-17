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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову ракетами С-300

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С огнем боролись три отделения спасателей
С огнем боролись три отделения спасателей
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские захватчики около 2.00 17 сентября ударили ракетами по Харькову, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС в Facebook.

Одна из ракет попала в здание предприятия в Индустриальном районе города. Пожар на площади 200 м² тушили три отделения ГСЧС. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid034Rmzz4rs14iNr4n2vd9R3UygYBykqCEiLmHHJQ54C1ZvF6sbPHURLXZkv6wnj4jdl

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что зафиксировано два попадания. 

"В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК С-300", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, война России против Украины, ракеты, С-300, Олег Синегубов
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