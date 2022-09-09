У России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года – ГУР

По данным Скибицкого, "Искандер" сейчас применяется оккупантами "очень редко".

"В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси", – уточнил разведчик.

В ГУРМО отметили, что С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них еще больше, 35-40 лет.

"Это по сути ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Их около 7 тыс. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", – добавил Скибицкий.

Он отметил, что ранее в РФ могли производить в год 150-180 крылатых ракет "Калибр".

"И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства", – подытожил Скибицкий.

В июле Скибицкий заявлял, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала 55–60% довоенных запасов своих высокоточных ракет.