У России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года – ГУР

По данным Скибицкого, "Искандер" сейчас применяется оккупантами "очень редко".
"В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси", – уточнил разведчик.
В ГУРМО отметили, что С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них еще больше, 35-40 лет.
"Это по сути ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Их около 7 тыс. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", – добавил Скибицкий.
Он отметил, что ранее в РФ могли производить в год 150-180 крылатых ракет "Калибр".
"И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства", – подытожил Скибицкий.
В июле Скибицкий заявлял, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала 55–60% довоенных запасов своих высокоточных ракет.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.