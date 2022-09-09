ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года – ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракеты "Искандер" армия оккупантов начала экономить
Ракеты "Искандер" армия оккупантов начала экономить
Фото: armyinformcom.ua

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий отметил, что у армии РФ осталось менее 200 ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Об этом он заявил в подкасте "Украинской правды" и Центра оборонных стратегий "(не)Безопасная страна" 9 сентября.

По данным Скибицкого, "Искандер" сейчас применяется оккупантами "очень редко".

"В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории Беларуси", – уточнил разведчик.

В ГУРМО  отметили, что С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них еще больше, 35-40 лет.

"Это по сути ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Их около 7 тыс. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", – добавил Скибицкий.

Он отметил, что ранее в РФ могли производить в год 150-180 крылатых ракет "Калибр".

"И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства", – подытожил Скибицкий.

В июле Скибицкий заявлял, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала 55–60% довоенных запасов своих высокоточных ракет.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.

Теги: Россия, Украина, оккупация, дефицит, вооружение, военная техника, разведка, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, Вадим Скибицкий, ракета, баллистическая ракета, крылатая ракета, российские военные, Руслан Стрелец, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (255417)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (180836)
3
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (106307)
4
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (50233)
5
"Ну хоть так". 38-летняя жена 68-летнего Макаревича показала селфи с мужем (43344)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (43114)
7
Ведущий Суханов высказался о президентстве Зеленского (39322)
8
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе (36691)
 
 
 
 