По Запорожью выпустили пять ракет, известно о троих пострадавших – ОВА

"Пока известно о пяти прилетах ракет в три района областного центра. Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города", – написал Старух.
По словам главы ОВА, известно о троих пострадавших.
"Один из них госпитализирован с диагнозом "контузия", его состояние стабильное!" – добавил Старух.
Ранее в ОВА предварительно сообщали, что днем 21 сентября ракеты попали в объект инфраструктуры в Запорожье.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.