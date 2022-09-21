По Запорожью выпустили пять ракет, известно о троих пострадавших – ОВА

"Пока известно о пяти прилетах ракет в три района областного центра. Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города", – написал Старух.

По словам главы ОВА, известно о троих пострадавших.

"Один из них госпитализирован с диагнозом "контузия", его состояние стабильное!" – добавил Старух.

Ранее в ОВА предварительно сообщали, что днем 21 сентября ракеты попали в объект инфраструктуры в Запорожье.