Девять ракет в Запорожье: один погибший, пятеро раненых. Разрушен отель и электроподстанция

По его словам, всего в результате утренней атаки зафиксировано девять ракетных ударов по Запорожью и пригородам.

"Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами", – написал Тимошенко.

По его данным, одна из ракет попала в электрическую подстанцию. Из-за этого южная часть Запорожского района обесточена.

Также есть попадания в телебашню, говорится в сообщении.

О ракетном ударе по гражданской инфраструктуре утром сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Позже он уточнил в Telegram, что известно об одном погибшим. Еще пять человек, по его данным, получили ранения.