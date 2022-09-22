Девять ракет в Запорожье: один погибший, пятеро раненых. Разрушен отель и электроподстанция

По его словам, всего в результате утренней атаки зафиксировано девять ракетных ударов по Запорожью и пригородам.
"Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами", – написал Тимошенко.
По его данным, одна из ракет попала в электрическую подстанцию. Из-за этого южная часть Запорожского района обесточена.
Также есть попадания в телебашню, говорится в сообщении.
О ракетном ударе по гражданской инфраструктуре утром сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Позже он уточнил в Telegram, что известно об одном погибшим. Еще пять человек, по его данным, получили ранения.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.