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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Девять ракет в Запорожье: один погибший, пятеро раненых. Разрушен отель и электроподстанция

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Южная часть Запорожского района обесточена из-за попадания в электроподстанцию
Южная часть Запорожского района обесточена из-за попадания в электроподстанцию
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО / Telegram

На месте попадания российской ракеты в здание гостиницы в Запорожье под завалами находятся люди. Об этом 22 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, всего в результате утренней атаки зафиксировано девять ракетных ударов по Запорожью и пригородам.

"Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами", – написал Тимошенко.

По его данным, одна из ракет попала в электрическую подстанцию. Из-за этого южная часть Запорожского района обесточена.

Также есть попадания в телебашню, говорится в сообщении.

О ракетном ударе по гражданской инфраструктуре утром сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Позже он уточнил в Telegram, что известно об одном погибшим. Еще пять человек, по его данным, получили ранения.

 

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.

Теги: Запорожье, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, Кирилл Тимошенко, Александр Старух
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