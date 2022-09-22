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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью массировано обстреляли Николаев из систем С-300 – Ким

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В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, газопровод, водопровод
В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, газопровод, водопровод
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью массировано обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300. Об этом 22 сентября в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью 22 сентября около 00.15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно – зенитно-ракетными системами С-300. В результате повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания", – написал Ким.

Помимо этого, в 1.21 в результате ракетных обстрелов произошел пожар в складском помещении. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
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