Оккупанты ночью массировано обстреляли Николаев из систем С-300 – Ким

"Ночью 22 сентября около 00.15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно – зенитно-ракетными системами С-300. В результате повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания", – написал Ким.

Помимо этого, в 1.21 в результате ракетных обстрелов произошел пожар в складском помещении. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.