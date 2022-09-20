"Куда бежать? Зачем? Мы продвигаемся вперед". Ким заявил, что не намерен покидать Николаев

"Где-то наткнулся в интернете, что куда-то я там сбежал – в Одессу… Россияне совсем с ума сошли. Куда бежать, зачем? Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед, работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории поближе к Херсону. Куда бежать? Мы идем вперед!" – подчеркнул глава ОВА.
О том, что Ким якобы уехал из Николаева, накануне писали некоторые российские пропагандистские издания.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".