"Куда бежать? Зачем? Мы продвигаемся вперед". Ким заявил, что не намерен покидать Николаев

"Где-то наткнулся в интернете, что куда-то я там сбежал – в Одессу… Россияне совсем с ума сошли. Куда бежать, зачем? Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед, работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории поближе к Херсону. Куда бежать? Мы идем вперед!" – подчеркнул глава ОВА.

О том, что Ким якобы уехал из Николаева, накануне писали некоторые российские пропагандистские издания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)