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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Куда бежать? Зачем? Мы продвигаемся вперед". Ким заявил, что не намерен покидать Николаев

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Ким: Россияне совсем с ума сошли
Ким: Россияне совсем с ума сошли
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 20 сентября в Telegram опроверг информацию о том, что он якобы покинул Николаев.

"Где-то наткнулся в интернете, что куда-то я там сбежал – в Одессу… Россияне совсем с ума сошли. Куда бежать, зачем? Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед, работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории поближе к Херсону. Куда бежать? Мы идем вперед!" – подчеркнул глава ОВА.

О том, что Ким якобы уехал из Николаева, накануне писали некоторые российские пропагандистские издания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: Россия, Украина, Николаев, пропаганда, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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