22 сентября россияне обстреляли 10 общин Сумской области, есть пострадавшие – глава обладминистрации

"Сегодня враг совершил 11 обстрелов, [...] зафиксировано около 130 прилетов. Под огнем оказались 10 общин: Шалыгинская, Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская и Миропольская. Ранены четыре гражданских", – написал он.

По данным главы обладминистрации, в общей сложности повреждения получили около 20 домов, семь автомобилей, два предприятия, школа, сад и сельский дом культуры.

"Обломками российских снарядов убило курей. В общинах были повреждены линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение возобновлено. Это был трудный день", – объяснил Живицкий.

Ранее он писал, что в больницу после обстрелов оккупантами попали три жителя Хотина. У двух мужчин и одной женщины – "огнестрельные ранения, переломы конечностей, минно-взрывные травмы и осколочные поражения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)