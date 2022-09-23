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ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 сентября россияне обстреляли 10 общин Сумской области, есть пострадавшие – глава обладминистрации

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Зафиксировано около 130 прилетов
Зафиксировано около 130 прилетов
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

22 сентября по состоянию на 22.00 российские оккупанты обстреляли 10 территориальных общин Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня враг совершил 11 обстрелов, [...] зафиксировано около 130 прилетов. Под огнем оказались 10 общин: Шалыгинская, Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская и Миропольская. Ранены четыре гражданских", – написал он.

По данным главы обладминистрации, в общей сложности повреждения получили около 20 домов, семь автомобилей, два предприятия, школа, сад и сельский дом культуры.

"Обломками российских снарядов убило курей. В общинах были повреждены линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение возобновлено. Это был трудный день", – объяснил Живицкий.

Ранее он писал, что в больницу после обстрелов оккупантами попали три жителя Хотина. У двух мужчин и одной женщины – "огнестрельные ранения, переломы конечностей, минно-взрывные травмы и осколочные поражения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, война, раненые, больница, электроснабжение, вторжение, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, женщины, ранение, Дмитрий Живицкий, мужчины, дом, российские оккупанты
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