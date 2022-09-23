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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области сбили четыре иранских дрона-камикадзе – командование Воздушных сил ВСУ

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Российские оккупанты назвали закупленные у Ирана БПЛА "Герань-2", первые подтверждения, что РФ применяет их в Украине, появились в сентябре
Российские оккупанты назвали закупленные у Ирана БПЛА "Герань-2", первые подтверждения, что РФ применяет их в Украине, появились в сентябре
Фото: СтратКом ЗСУ / Telegram

Вечером 22 сентября украинские защитники сбили четыре дрона-камикадзе российских оккупантов Shahed-136 (производство Ирана).

Об этом пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировала в Facebook.

Беспилотники сбили в Николаевской области около 20.00. 

"Воины зенитной ракетной одесской бригады воздушного командование "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства", – сообщили в командовании.  

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Контекст:

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Николаевская область, беспилотники, ракеты, дроны
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