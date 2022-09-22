Россияне применили дроны иранского производства Shahed-136 для ударов по Кривому Рогу и Очакову – ОК "Юг"

"Враг продолжает воздушную разведку с использованием БПЛА. а также активизирует воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136. Именно таким образом в очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова", – сообщили в пресс-центре.

Один из двух дронов сбили Вооруженные силы Украины, второй попал в портовый буксир. Возник пожар, он был оперативно потушен, никто не пострадал.

"Утром еще один дрон-камикадзе Shahed-136 атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в ОК "Юг".

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