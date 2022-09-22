Россияне применили дроны иранского производства Shahed-136 для ударов по Кривому Рогу и Очакову – ОК "Юг"

"Враг продолжает воздушную разведку с использованием БПЛА. а также активизирует воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136. Именно таким образом в очередной раз нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова", – сообщили в пресс-центре.
Один из двух дронов сбили Вооруженные силы Украины, второй попал в портовый буксир. Возник пожар, он был оперативно потушен, никто не пострадал.
"Утром еще один дрон-камикадзе Shahed-136 атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 сентября, составили около 55 510 военных, 2236 танков, 253 самолета, 218 вертолетов, 941 беспилотник и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегацией Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.
В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.
13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране.
Британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.