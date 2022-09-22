Украинские зенитчики за сутки уничтожили пять воздушных целей, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по оккупантам – Воздушные силы ВСУ

"В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов", – говорится в сообщении.
Кроме того, истребители продолжают уничтожение российской противовоздушной обороны с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.
"Противорадиолокационными ракетами HARM поражено около 10 позиций ПВО противника", – добавили в ВС ВСУ.
Сообщается, что за сутки 21 сентября зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету "Искандер-К" российских оккупационных войск.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 сентября российские оккупанты потеряли в Украине около 55 510 военных убитыми, а также 4776 боевых бронированных машин, 169 средств ПВО, 253 самолета, 218 вертолетов, 941 БПЛА оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет.