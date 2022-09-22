Украинские зенитчики за сутки уничтожили пять воздушных целей, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по оккупантам – Воздушные силы ВСУ

"В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов", – говорится в сообщении.

Кроме того, истребители продолжают уничтожение российской противовоздушной обороны с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.

"Противорадиолокационными ракетами HARM поражено около 10 позиций ПВО противника", – добавили в ВС ВСУ.

Сообщается, что за сутки 21 сентября зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету "Искандер-К" российских оккупационных войск.