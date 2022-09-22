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Украинские зенитчики за сутки уничтожили пять воздушных целей, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по оккупантам – Воздушные силы ВСУ

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Украинская авиация за сутки уничтожила десятки оккупантов
Украинская авиация за сутки уничтожила десятки оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины нанесла более 15 групповых авиаударов по позициям российских оккупантов на разных направлениях в течение суток 21 сентября. Об этом 22 сентября в Facebook сообщило командование ВС ВСУ.

"В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов", – говорится в сообщении.

Кроме того, истребители продолжают уничтожение российской противовоздушной обороны с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.

"Противорадиолокационными ракетами HARM поражено около 10 позиций ПВО противника", – добавили в ВС ВСУ.

Сообщается, что за сутки 21 сентября зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету "Искандер-К" российских оккупационных войск.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0MeHjWv3Cz8T6CVSwfCQ8aE7imdTWsV276ti7YkTWiTrx6GG6HNbofvkPLzm7u6fKl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 сентября российские оккупанты потеряли в Украине около 55 510 военных убитыми, а также 4776 боевых бронированных машин, 169 средств ПВО, 253 самолета, 218 вертолетов, 941 БПЛА оперативно-тактического уровня, 240 крылатых ракет.

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