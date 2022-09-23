ВСУ отбили атаки оккупантов под Купянском и Авдеевкой, украинская авиация за сутки поразила 25 районов сосредоточения россиян – Генштаб

ВСУ отбили нападения противника в районе Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Новомихайловки, Опытного и Каменки.

Авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шесть позиций зенитных ракетных комплексов.

Также украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-8 и девять российских беспилотников на разных направлениях.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по шести пунктам управления, четырем районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, трем – артиллерии, а также трем складам боеприпасов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.