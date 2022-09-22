Оккупанты активизировали подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях – Генштаб ВСУ

"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий", – сообщили в Генштабе.
В Старобельске Луганской области оккупанты запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.
"По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании". На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, во временно оккупированном Херсоне "усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей".
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с призывом организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.
Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" оккупантов.