Оккупанты активизировали подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях – Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях Украины "референдумы" хотят провести с 23 по 27 сентября Фото: EPA

"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий", – сообщили в Генштабе.

В Старобельске Луганской области оккупанты запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

"По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании". На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, во временно оккупированном Херсоне "усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей".