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"Пародия, провокация и цинизм". ЦИК призвал украинцев не участвовать в "референдумах" и напомнил об ответственности за их организацию

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"Референдумы" назначены на 23 27 сентября
"Референдумы" назначены на 23–27 сентября
Фото: EPA

Анонсированные на временно захваченных Россией украинских территориях псевдореферендумы не имеют ничего общего с законом и международными стандартами, поэтому не будут иметь никаких юридических последствий. Об этом заявила 21 сентября Центральная избирательная комиссия.

"Успехи вооруженных сил так напугали российских руководителей и коллаборантов, что единственный выход из ситуации они видят в непосредственной аннексии оккупированных территорий, поспешном включении временно контролируемых украинских территорий в Российскую Федерацию. Они надеются, что после объявления о результатах псевдореферендума вооруженные силы остановится", – говорится в сообщении.

По словам представителей ЦИК, эти "голосования" не что иное, как шоу, которое не имеет ничего общего с настоящим референдумом.

"Такие псевдореферендумы не имеют ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических  последствий. Весь мир понимает, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях суверенного государства – это пародия, провокация и цинизм", – подчеркнули в ведомстве.

ЦИК призвал граждан Украины, которые находятся на захваченных территориях, воздерживаться от участия в "референдумах", и особенно в их организации.

Ведомство напомнило, что за организацию "референдумов" предусмотрена уголовна ответственность по ч.5 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи – до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с призывом организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ЦИК, референдум, война, война России против Украины
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