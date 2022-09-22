"Пародия, провокация и цинизм". ЦИК призвал украинцев не участвовать в "референдумах" и напомнил об ответственности за их организацию

"Успехи вооруженных сил так напугали российских руководителей и коллаборантов, что единственный выход из ситуации они видят в непосредственной аннексии оккупированных территорий, поспешном включении временно контролируемых украинских территорий в Российскую Федерацию. Они надеются, что после объявления о результатах псевдореферендума вооруженные силы остановится", – говорится в сообщении.

По словам представителей ЦИК, эти "голосования" не что иное, как шоу, которое не имеет ничего общего с настоящим референдумом.

"Такие псевдореферендумы не имеют ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий. Весь мир понимает, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях суверенного государства – это пародия, провокация и цинизм", – подчеркнули в ведомстве.

ЦИК призвал граждан Украины, которые находятся на захваченных территориях, воздерживаться от участия в "референдумах", и особенно в их организации.

Ведомство напомнило, что за организацию "референдумов" предусмотрена уголовна ответственность по ч.5 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи – до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.