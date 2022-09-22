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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский провел заседание ставки 22 сентября
Зеленский провел заседание ставки 22 сентября
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила его пресс-служба 22 сентября.

Руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта.

"Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период. Члены ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами. Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

В заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие. В режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Предыдущий раз заседание ставки верховного главнокомандующего проводили 19 сентября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, референдум, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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