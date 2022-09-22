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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал Евросоюз как можно быстрее ввести санкции против России

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Кулеба: ЕС продолжает доказывать свою решимость
Кулеба: ЕС продолжает доказывать свою решимость
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз как можно скорее ввести новые санкции против РФ. Об этом он написал в Twitter 22 сентября.

"Благодарен [глава европейской дипломатии] Жозепу Боррелю и министрам иностранных дел ЕС за то, что они сделали именно то, о чем я просил их вчера: увеличили военную помощь Украине и санкционное давление на Россию. ЕС продолжает доказывать свою решимость. Мы надеемся на скорейшее выполнение обоих решений", – написал министр.

21 сентября Боррель сообщил, что представители правительств стран ЕС на неформальной встрече договорились о новых ограничениях против России из-за ее агрессии в Украине.

Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС 21 сентября сообщило о подготовке нового пакета санкциий против РФ. Вероятно, в него войдет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7. Кроме того, в ЕС обсуждают санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши, отметили собеседники издания.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний. Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, референдум, МИД Украины, мобилизация, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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