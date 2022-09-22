Кулеба призвал Евросоюз как можно быстрее ввести санкции против России

"Благодарен [глава европейской дипломатии] Жозепу Боррелю и министрам иностранных дел ЕС за то, что они сделали именно то, о чем я просил их вчера: увеличили военную помощь Украине и санкционное давление на Россию. ЕС продолжает доказывать свою решимость. Мы надеемся на скорейшее выполнение обоих решений", – написал министр.
I am grateful to @JosepBorrellF and EU foreign ministers for doing exactly what I asked them for yesterday: ramping up military aid for Ukraine and sanctions pressure on Russia. The EU keeps proving its determination. We look forward to a swift implementation of both decisions. pic.twitter.com/h3qNWKQVnM— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 22, 2022
21 сентября Боррель сообщил, что представители правительств стран ЕС на неформальной встрече договорились о новых ограничениях против России из-за ее агрессии в Украине.
Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС 21 сентября сообщило о подготовке нового пакета санкциий против РФ. Вероятно, в него войдет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7. Кроме того, в ЕС обсуждают санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши, отметили собеседники издания.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний. Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.