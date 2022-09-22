Кулеба призвал Евросоюз как можно быстрее ввести санкции против России

"Благодарен [глава европейской дипломатии] Жозепу Боррелю и министрам иностранных дел ЕС за то, что они сделали именно то, о чем я просил их вчера: увеличили военную помощь Украине и санкционное давление на Россию. ЕС продолжает доказывать свою решимость. Мы надеемся на скорейшее выполнение обоих решений", – написал министр.

I am grateful to @JosepBorrellF and EU foreign ministers for doing exactly what I asked them for yesterday: ramping up military aid for Ukraine and sanctions pressure on Russia. The EU keeps proving its determination. We look forward to a swift implementation of both decisions. pic.twitter.com/h3qNWKQVnM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 22, 2022

21 сентября Боррель сообщил, что представители правительств стран ЕС на неформальной встрече договорились о новых ограничениях против России из-за ее агрессии в Украине.

Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС 21 сентября сообщило о подготовке нового пакета санкциий против РФ. Вероятно, в него войдет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7. Кроме того, в ЕС обсуждают санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши, отметили собеседники издания.