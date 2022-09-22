"Безумие всегда очень дорого". Ермак назвал последствия мобилизации в России

По его словам, мобилизация будет стоить российскому бюджету не менее 1,3 трл рублей в год. Ермак отметил, что дефицит бюджета РФ увеличивается, в то время как доход падает из-за санкций.

"Безумие всегда очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших", — резюмировал Ермак.