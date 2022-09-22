Мобилизация в РФ: на границе России и Грузии образовались большие пробки

Люди пытаются выехать из России в Грузию Скриншот: Эхо Кавказа / Twitter

Автомобили стоят в длинной очереди после того, как в России была объявлена мобилизация и россияне стали пытаться выехать из страны. "Проехать невозможно, граница встала", – говорит женщина, которая снимает видео.

«Граница стоит». Ситуация на «Верхнем Ларсе» – по словам очевидцев, очереди как с российской, так и с грузинской стороны. pic.twitter.com/1LYqjRXUMe — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 21, 2022

На следующий день, 22 сентября, ситуация не улучшилась.

* 22 сентября, очереди на российско-грузинской границе после объявления частичной военной мобилизации в России. pic.twitter.com/R960vVaGQf — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 22, 2022

22 сентября очередь практически не движется, проезда через "Верхний Ларс" приходится ожидать часами. Об этом пишет "Кавказский узел", ссылаясь на слова очевидцев. Также отмечается, что с вечера 21 сентября на КПП стали более внимательно проверять мужчин из России.

Два человека, недавно пересекшие границу, сообщили, что с российской стороны образовалась очередь протяженностью не менее пяти километров, пишет BBC.

Один мужчина, не назвавший своего имени, сказал, что решил уехать сразу после того, как в среду утром президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мужчина сказал, что у него не было времени даже собрать вещи – он просто схватил паспорт и уехал, потому что подпадал под категорию призывных.

Грузия – одна из немногих стран, куда россияне могут попасть без визы.