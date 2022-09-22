Мобилизация в РФ: на границе России и Грузии образовались большие пробки

Автомобили стоят в длинной очереди после того, как в России была объявлена мобилизация и россияне стали пытаться выехать из страны. "Проехать невозможно, граница встала", – говорит женщина, которая снимает видео.
«Граница стоит». Ситуация на «Верхнем Ларсе» – по словам очевидцев, очереди как с российской, так и с грузинской стороны. pic.twitter.com/1LYqjRXUMe— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 21, 2022
На следующий день, 22 сентября, ситуация не улучшилась.
* 22 сентября, очереди на российско-грузинской границе после объявления частичной военной мобилизации в России. pic.twitter.com/R960vVaGQf— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 22, 2022
22 сентября очередь практически не движется, проезда через "Верхний Ларс" приходится ожидать часами. Об этом пишет "Кавказский узел", ссылаясь на слова очевидцев. Также отмечается, что с вечера 21 сентября на КПП стали более внимательно проверять мужчин из России.
Два человека, недавно пересекшие границу, сообщили, что с российской стороны образовалась очередь протяженностью не менее пяти километров, пишет BBC.
Один мужчина, не назвавший своего имени, сказал, что решил уехать сразу после того, как в среду утром президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мужчина сказал, что у него не было времени даже собрать вещи – он просто схватил паспорт и уехал, потому что подпадал под категорию призывных.
Грузия – одна из немногих стран, куда россияне могут попасть без визы.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
На автомобильных КПП на границах России с рядом стран возникли автомобильные пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин фиксировались на границе с Финляндией и Монголией.