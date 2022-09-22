Пробки на границе с Финляндией достигли нескольких километров и продолжают расти

Некоторые автомобилисты ложатся спать прямо в машинах, рассказывают очевидцы. Пробки начали образовываться накануне вечером, около 21.00.

"Хвост" на границе России и Финляндии уже вылез на российскую сторону", — рассказал изданию очевидец. Он добавил, что машины постоянно прибывают, а очередь совсем не движется.

Финские власти уже заявляли, что в ближайшее время может быть ограничен не только транзит в другие страны через Финляндию, но и туристические поездки.

Глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер сообщил 21 сентября, что из России в Финляндию пытается выехать все больше мужчин призывного возраста. Он отметил, что Финляндия и дальше будет отказывать в визах тем, кто не соответствует правилам въезда.

Финляндия остается одной из последних стран ЕС, граничащих с РФ, которая не запретила въезд россиянам. С 19 сентября граждане РФ не могут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу сухопутным путем. Эти страны реализовали договоренность о согласованном ответе на вторжение в Украину.