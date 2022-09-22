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Пробки на границе с Финляндией достигли нескольких километров и продолжают расти

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Россияне стоят в очереди, чтобы уехать в Финляндию
Россияне стоят в очереди, чтобы уехать в Финляндию
Фото: e-finland.ru

В России на границе с Финляндией увеличиваются многокилометровые пробки после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом 22 сентября сообщает "Фонтанка".

Некоторые автомобилисты ложатся спать прямо в машинах, рассказывают очевидцы. Пробки начали образовываться накануне вечером, около 21.00.

"Хвост" на границе России и Финляндии уже вылез на российскую сторону", — рассказал изданию очевидец. Он добавил, что машины постоянно прибывают, а очередь совсем не движется.

Финские власти уже заявляли, что в ближайшее время может быть ограничен не только транзит в другие страны через Финляндию, но и туристические поездки.

Глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер сообщил 21 сентября, что из России в Финляндию пытается выехать все больше мужчин призывного возраста. Он отметил, что Финляндия и дальше будет отказывать в визах тем, кто не соответствует правилам въезда. 

Финляндия остается одной из последних стран ЕС, граничащих с РФ, которая не запретила въезд россиянам. С 19 сентября граждане РФ не могут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу сухопутным путем. Эти страны реализовали договоренность о согласованном ответе на вторжение в Украину.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

Теги: Россия, Финляндия, мобилизация, пробки, война России против Украины, россияне
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