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Страны Балтии и Польша с сегодняшнего дня не пропускают граждан РФ через границу с "несущественными целями"

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С сегодняшнего дня граждане РФ с краткосрочными шенгенскими визами и с несущественными целями, уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу
С сегодняшнего дня граждане РФ  с краткосрочными шенгенскими визами и с несущественными целями, уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу
Фото: depositphotos.com

С сегодняшнего дня граждане РФ уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу сухопутным путем. Эти страны реализовали договоренность о согласованном ответе на вторжение в Украину. Об этом 19 сентября в своем Telegram сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Постановление предусматривает ограничения на въезд граждан Российской Федерации, обладателей краткосрочных шенгенских виз, с несущественными целями, например, в целях туризма и отдыха.

"Россияне, имеющие шенгенскую визу, выданную в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попасть на территорию ЕС через эти страны", –  говорится в сообщении.

Таким образом, единственной сухопутной границей, через которую граждане РФ могут попасть в Евросоюз, остается граница с Финляндией, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

8 сентября министр иностранных дел и премьер Эстонии Урмас Рейнсалу и Кая Каллас сообщили, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией, которое действовало с 2007 года.

Новое положение предусматривает ряд исключений, которые касаются лиц, преследуемым по политическим мотивам, или в других гуманитарных ситуациях, говорится на сайте правительства Латвии. К въезду допускаются обладатели вида на жительство государства-члена Европейского Союза или Европейской экономической зоны, или Швейцарской Конфедерации, или долгосрочных виз государства-члена Шенгенского соглашения; члены семьи граждан Латвийской Республики; члены семей граждан Европейского Союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации; моряки и члены торгового флота, направляющиеся на работу или возвращающиеся с работы на борту судна.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Польша, Эстония, Литва, запрет, Европа, визы, война России против Украины
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