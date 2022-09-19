Страны Балтии и Польша с сегодняшнего дня не пропускают граждан РФ через границу с "несущественными целями"

С сегодняшнего дня граждане РФ с краткосрочными шенгенскими визами и с несущественными целями, уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу Фото: depositphotos.com

"Россияне, имеющие шенгенскую визу, выданную в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попасть на территорию ЕС через эти страны", – говорится в сообщении.

Таким образом, единственной сухопутной границей, через которую граждане РФ могут попасть в Евросоюз, остается граница с Финляндией, сообщает Государственная пограничная служба Украины.