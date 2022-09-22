Россияне выстроились в огромную очередь на границе РФ и Монголии

Количество выезжающих быстро увеличивается, говорится в сообщении.

Канал опубликовал видео, на котором видна вереница машин на выезд из России.

В канале "Весь Улан-Удэ" также появилось видео, на котором запечатлены длинные очереди на выезд.

"Туристический сезон снова начался", – говорится в комментарии к видео.

В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией. От Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ – 228 километров. Монголия – ближайшее иностранное государство для жителей этих областных центров, куда можно из России попасть без визы на автомобиле, поезде или самолете.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

22 сентября сообщалось, что на границе РФ с Финляндией образовались километровые пробки. Финляндия – последняя из соседних с Россией стран ЕС, которая еще не закрыла въезд для россиян.