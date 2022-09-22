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Спасение россиян от мобилизации не входит в обязанности Литвы – Шимоните

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По мнению Шимоните, у россиян было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны
По мнению Шимоните, у россиян было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны
Фото: EPA

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран. Об этом сообщило 22 сентября Delfi.

Премьер заявила, что война в Украине началась в 2014 году, а полномасштабное вторжение России началось 24 февраля этого года. Поэтому, по ее мнению, у россиян было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны.

Ингрида Шимоните отметила, что ей было бы непонятно, если бы Литва впускала людей по гуманитарным причинам только потому, что для россиян "война была нормой, пока они видели ее по телевизору, сидя на диване, а стала ненормальной, когда правительство и Шойгу призвали в армию и предложили физически принять в этом участие".

По ее словам, ситуацию каждого россиянина, который будет просить о въезде в Литву, будут рассматривать в отдельности. Шимоните заявила, что "спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран".

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

21 сентября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о принятии решения привести в повышенную боевую готовность войска из-за частичной мобилизации в России.

Теги: Россия, Украина, Литва, война, мобилизация, вторжение, война России против Украины, Ингрида Шимоните, россияне
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