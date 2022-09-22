В ЕС согласовали новые санкции против России – Боррель

Это произошло через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин отдал приказ о первой мобилизации со времен Второй мировой войны, отмечает агентство.

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, Боррель сказал, что министры 27 стран приняли политическое решение о применении новых отраслевых и индивидуальных мер. Они также договорились продолжить поставки оружия в Украину, говорится в сообщении.

21 сентября сообщило Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС сообщило о подготовке нового пакета санкциий. Вероятно, что в него войдет ограничение цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7, говорится в статье. США просят ЕС ввести "потолок цен" на топливо до того, как в декабре вступит в силу запрет союза на импорт российской нефти.

Кроме того, в ЕС обсуждают санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши, отметили собеседники издания.