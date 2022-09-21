Евросоюз готовит новые санкции против России – Politico

Обсуждение новых ограничений может состояться уже в пятницу, 23 сентября, говорится в статье.

Дипломаты ожидают, что представители от стран ЕС поднимут вопрос ограничения цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7. США просят ЕС ввести "потолок цен" на топливо до того, как в декабре вступит в силу запрет союза на импорт российской нефти, отметили собеседники издания.

Кроме того, послы ЕС обсудят санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.