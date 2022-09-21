Евросоюз готовит новые санкции против России – Politico

Обсуждение новых ограничений может состояться уже в пятницу, 23 сентября, говорится в статье.
Дипломаты ожидают, что представители от стран ЕС поднимут вопрос ограничения цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7. США просят ЕС ввести "потолок цен" на топливо до того, как в декабре вступит в силу запрет союза на импорт российской нефти, отметили собеседники издания.
Кроме того, послы ЕС обсудят санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний. Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.