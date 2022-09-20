Санкции действуют. Но потенциала РФ хватит как минимум до следующего лета – ГУР Украины

По его словам, прогнозы разведки базируются прежде всего на военной статистике: какие группировки действуют против Вооруженных сил Украины, какие у них есть запасы и резервы.
Но решающим критерием сегодня являются поставки вооружения для ВСУ западными партнерами. Они вместе с ограничениями, введенными против военно-промышленного комплекса РФ, помогут Украине получить преимущество.
"На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против российского ВПК. В первую очередь они касаются производства ракетного вооружения, и мы четко уже видим результаты", – сказал он.
Скибицкий отметил, что ГУР МО постоянно отслеживает, насколько эффективно россиянам удается производить новое вооружение.
"Те же "Калибры", "Искандеры", крылатые ракеты, применяемые против нашей страны. Санкции действуют, но потенциала России еще хватит как минимум до лета следующего года", – считает представитель разведки.
Потери, которые украинская армия наносит российским оккупантам, должны убедить врага, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом, добавил Скибицкий.
Отвечая на вопрос, достаточно ли на сегодня союзники помогают Украине, он сообщил, что поставки осуществляются по графику, включают сотрудничество разведок, обучение украинских военных и особенности перехода на зимнюю кампанию.
"Мы четко поняли, каковы наши потребности, каковы стандарты НАТО. Сейчас мы говорим на одном языке и работаем в единой системе координат, понимаем стандарты и процедуры, используемые ведущими странами. Соответственно, обмен информацией и разведывательными данными стал намного проще и гораздо эффективнее", – подытожил представитель ГУР МО.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных (из советских запасов) в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.
В июле в ГУР Минобороны заявляли, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала 55–60% довоенных запасов своих высокоточных ракет.