Санкции действуют. Но потенциала РФ хватит как минимум до следующего лета – ГУР Украины

По его словам, прогнозы разведки базируются прежде всего на военной статистике: какие группировки действуют против Вооруженных сил Украины, какие у них есть запасы и резервы.

Но решающим критерием сегодня являются поставки вооружения для ВСУ западными партнерами. Они вместе с ограничениями, введенными против военно-промышленного комплекса РФ, помогут Украине получить преимущество.

"На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против российского ВПК. В первую очередь они касаются производства ракетного вооружения, и мы четко уже видим результаты", – сказал он.

Скибицкий отметил, что ГУР МО постоянно отслеживает, насколько эффективно россиянам удается производить новое вооружение.

"Те же "Калибры", "Искандеры", крылатые ракеты, применяемые против нашей страны. Санкции действуют, но потенциала России еще хватит как минимум до лета следующего года", – считает представитель разведки.

Потери, которые украинская армия наносит российским оккупантам, должны убедить врага, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом, добавил Скибицкий.

Отвечая на вопрос, достаточно ли на сегодня союзники помогают Украине, он сообщил, что поставки осуществляются по графику, включают сотрудничество разведок, обучение украинских военных и особенности перехода на зимнюю кампанию.

"Мы четко поняли, каковы наши потребности, каковы стандарты НАТО. Сейчас мы говорим на одном языке и работаем в единой системе координат, понимаем стандарты и процедуры, используемые ведущими странами. Соответственно, обмен информацией и разведывательными данными стал намного проще и гораздо эффективнее", – подытожил представитель ГУР МО.