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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Слабое место российской армии в районе Балаклеи было понятно для нас еще весной – представитель ГУР

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В конце августа начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны
Фото: ЕРА

Возможность проведения контрнаступления в Харьковской области украинской разведке стала очевидна уже в июне. Об этом в интервью Кyiv post, опубликованном 19 сентября, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, слабое место российской армии в районе Балаклеи было понятно ГУР МО еще весной. 

"В июне стало очевидно, что можно проводить наступление в этом направлении, а то, что мы планировали на юге – в Херсонской, Запорожской областях, – только помогло развить общий успех Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Скибицкий отметил, что к началу лета ВСУ еще не имели полной информации о позициях армии России и состоянии ее резервов. Они стали понятны в августе, когда оккупанты начали активно перемещать стратегические резервы восточного округа с харьковского и донецкого направлений.

"В течение месяца РФ переместила все войска на южное направление, что создало условия для успешных действий как на херсонском, так и на харьковском направлении", – добавил он.

Отвечая на вопрос, способна ли РФ быстро перегруппироваться и начать повторную оккупацию освобожденных территорий, представитель ГУР сообщил, что, по оперативным данным, россияне ведут активную подготовку к оборонным операциям и пытаются накапливать резервы, но безуспешно.

"С середины лета мы видим, как трудно им стало формировать свои резервы. Тот же 3-й армейский корпус, который, как они заявили, будет сформирован к середине августа, до сих пор еще полностью не сформирован и как единая боевая единица не действует, а его снова начали разбрасывать по разным направлениям. Это говорит о том, что создание резервов, а тем более быстрое продвижение по нашей территории очень проблемно для РФ", – объяснил Скибицкий.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский  заявил, что Украина вернула практически всю территорию Харьковской области.

Однако, по его словам, говорить о завершающей фазе войны еще рано.

Теги: Харьковская область, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Балаклея, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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