Слабое место российской армии в районе Балаклеи было понятно для нас еще весной – представитель ГУР

По его словам, слабое место российской армии в районе Балаклеи было понятно ГУР МО еще весной.

"В июне стало очевидно, что можно проводить наступление в этом направлении, а то, что мы планировали на юге – в Херсонской, Запорожской областях, – только помогло развить общий успех Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Скибицкий отметил, что к началу лета ВСУ еще не имели полной информации о позициях армии России и состоянии ее резервов. Они стали понятны в августе, когда оккупанты начали активно перемещать стратегические резервы восточного округа с харьковского и донецкого направлений.

"В течение месяца РФ переместила все войска на южное направление, что создало условия для успешных действий как на херсонском, так и на харьковском направлении", – добавил он.

Отвечая на вопрос, способна ли РФ быстро перегруппироваться и начать повторную оккупацию освобожденных территорий, представитель ГУР сообщил, что, по оперативным данным, россияне ведут активную подготовку к оборонным операциям и пытаются накапливать резервы, но безуспешно.

"С середины лета мы видим, как трудно им стало формировать свои резервы. Тот же 3-й армейский корпус, который, как они заявили, будет сформирован к середине августа, до сих пор еще полностью не сформирован и как единая боевая единица не действует, а его снова начали разбрасывать по разным направлениям. Это говорит о том, что создание резервов, а тем более быстрое продвижение по нашей территории очень проблемно для РФ", – объяснил Скибицкий.