От SWIFT следует отключить все российские банки, нужны более жесткие санкции – депутат парламента Швейцарии

"Мы должны прибегнуть к более жестким мерам, более жестким санкциям. [...] Я выступаю за расширение санкций, я считаю, что мы должны наложить санкции на все банки, на всех олигархов, и я также поддерживаю запрет на выдачу виз всем россиянам в принципе, только если они не оппоненты режима", – сказал он.

Парламентарий прокомментировал вероятность введения антироссийских санкций со стороны властей Швейцарии.

"Проблема в том, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимает ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры, то есть ЕС. Мы можем только присоединится к санкциям ЕС, не имея возможности вводить их самостоятельно. Если банк не в листе ЕС, мы не можем наложить на него санкции, хоть и пытались внести изменения в свое законодательство, но пока еще не внесли. Но да, я считаю, что мы должны расширить применяемые меры", – объяснил Вальдер.