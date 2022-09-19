От SWIFT следует отключить все российские банки, нужны более жесткие санкции – депутат парламента Швейцарии

"Мы должны прибегнуть к более жестким мерам, более жестким санкциям. [...] Я выступаю за расширение санкций, я считаю, что мы должны наложить санкции на все банки, на всех олигархов, и я также поддерживаю запрет на выдачу виз всем россиянам в принципе, только если они не оппоненты режима", – сказал он.
Парламентарий прокомментировал вероятность введения антироссийских санкций со стороны властей Швейцарии.
"Проблема в том, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимает ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры, то есть ЕС. Мы можем только присоединится к санкциям ЕС, не имея возможности вводить их самостоятельно. Если банк не в листе ЕС, мы не можем наложить на него санкции, хоть и пытались внести изменения в свое законодательство, но пока еще не внесли. Но да, я считаю, что мы должны расширить применяемые меры", – объяснил Вальдер.
После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Санкции также предусматривают отключение ряда банков РФ от международной платежной системы SWIFT. 2 марта от системы отключили банки ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ. В июне был введен новый пакет санкций, по которому от SWIFT отключили "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В то же время Украина призывает отключить от системы все российские банки.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.