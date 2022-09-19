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От SWIFT следует отключить все российские банки, нужны более жесткие санкции – депутат парламента Швейцарии

Российские банки начали отключать от SWIFT в марте
Российские банки начали отключать от SWIFT в марте
Фото: ЕРА (архив)

Депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер заявил 19 сентября в интервью Guildhall, что "абсолютно" поддерживает необходимость отключить от системы SWIFT все банки России.

"Мы должны прибегнуть к более жестким мерам, более жестким санкциям. [...] Я выступаю за расширение санкций, я считаю, что мы должны наложить санкции на все банки, на всех олигархов, и я также поддерживаю запрет на выдачу виз всем россиянам в принципе, только если они не оппоненты режима", – сказал он.

Парламентарий прокомментировал вероятность введения антироссийских санкций со стороны властей Швейцарии.

"Проблема в том, что Швейцария может поддерживать только те санкции, которые принимает ООН, ОБСЕ или наши ближайшие партнеры, то есть ЕС. Мы можем только присоединится к санкциям ЕС, не имея возможности вводить их самостоятельно. Если банк не в листе ЕС, мы не можем наложить на него санкции, хоть и пытались внести изменения в свое законодательство, но пока еще не внесли. Но да, я считаю, что мы должны расширить применяемые меры", – объяснил Вальдер.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Санкции также предусматривают отключение ряда банков РФ от международной платежной системы SWIFT. 2 марта от системы отключили банки ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ. В июне был введен новый пакет санкций, по которому от SWIFT отключили "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В то же время Украина призывает отключить от системы все российские банки.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, банки, Швейцария, вторжение, SWIFT, парламент, российские банки
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