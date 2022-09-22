Петиция о вегетерианских сухпайках для ВСУ набрала 25 тыс. голосов

Автор петиции – военный ВСУ Петр Павлов. Обращение опубликовано 27 июня и по состоянию на 22 сентября под ним подписалось 25 262 гражданина.

"Министерство Обороны Украины еще много лет назад имело намерения постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО. Среди них – учет особенностей питания военнослужащих", – говорится в петиции.

Павло отмечает, что у военнослужащих есть определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство (свою роль играет сложность или полное отсутствие возможностей покупки пищи и самостоятельного приготовления).

Введение в существующие сухие пайки дополнительных, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач, подчеркивает он.

Также Павлов объяснил, для кого именно в украинской армии необходимо введение вегетарианских и веганских сухих пайков:

для людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения с этических взглядов;

для теистов – верующих людей, для которых веганские посты особенно распространены;

для людей с ограниченной возможностью организма усваивать лактозу;

для людей с периодическими проблемами с пищеварением.

"Для примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетерианский американский военный MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Еда, готовая к употреблению") с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное разнообразие необходимо не для "объедания", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей", – аргументирует автор петиции.

Павлов считает, что в настоящее время для реализации указанных изменений в питании военных "нет значительных препятствий", так как: