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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Петиция о вегетерианских сухпайках для ВСУ набрала 25 тыс. голосов

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Петиция о вегетарианских сухпайках была зарегистрирована 27 июня
Петиция о вегетарианских сухпайках была зарегистрирована 27 июня
Фото: depositphotos.com

Петиция президенту о введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины набрала более 25 тыс. голосов. Теперь обращение должно рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиция опубликована на сайте Офиса президента.

Автор петиции – военный ВСУ Петр Павлов. Обращение опубликовано 27 июня и по состоянию на 22 сентября под ним подписалось 25 262 гражданина.

"Министерство Обороны Украины еще много лет назад имело намерения постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО. Среди них – учет особенностей питания военнослужащих", – говорится в петиции.

Павло отмечает, что у военнослужащих есть определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство (свою роль играет сложность или полное отсутствие возможностей покупки пищи и самостоятельного приготовления).

Введение в существующие сухие пайки дополнительных, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач, подчеркивает он.

Также Павлов объяснил, для кого именно в украинской армии необходимо введение вегетарианских и веганских сухих пайков:

  • для людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения с этических взглядов;
  • для теистов – верующих людей, для которых веганские посты особенно распространены;
  • для людей с ограниченной возможностью организма усваивать лактозу;
  • для людей с периодическими проблемами с пищеварением.

"Для примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетерианский американский военный MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Еда, готовая к употреблению") с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное разнообразие необходимо не для "объедания", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей", – аргументирует автор петиции.

Павлов считает, что в настоящее время для реализации указанных изменений в питании военных "нет значительных препятствий", так как:

  • пища растительного происхождения не только не дороже "мясной", но во многих компоновках даже дешевле;
  • подобный шаг приблизит ВСУ к высоким стандартам и привлечет внимание потенциальных рекрутов;
  • изготовление и закупка подобной продукции сохраняет экосистему;
  • это сохранит и восстановит утраченное здоровье военнослужащих, что потенциально приблизит страну к победе.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, армия, петиция, Владимир Зеленский, ВСУ, питание
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