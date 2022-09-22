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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 22 сентября нанесли по территории Украины четыре ракетных и 17 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россия выпустила по территории Украины более 3,8 тыс. ракет
Россия выпустила по территории Украины более 3,8 тыс. ракет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

С начала суток 22 сентября Россия нанесла по территории Украины четыре ракетных и 17 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также РФ более 24 раз применяла реактивные системы залпового огня.

"Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов. Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка", – говорится в сообщении.

Россияне из танков, минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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