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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Никополе под обстрелом из "Градов" погиб мужчина, в Кривом Роге взорвался дрон-камикадзе – Резниченко

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Последствия ночного обстрела Никополя
Последствия ночного обстрела Никополя
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ночного обстрела Никополя Днепропетровской области российские оккупанты убили мужчину, сообщил 22 сентября в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов", – написал Резниченко.

Также, по его информации, в результате российского обстрела повреждены две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, административные здания, несколько магазинов и рынок, а также стеллы на Аллее памяти.

В результате обстрела начались четыре пожара в торговых киосках и гаражах, спасатели уже потушили пламя, рассказал Резниченко.

В Кривом Роге Днепропетровской области впоследствии атаки дрона-камикадзе горело двухэтажное здание, пожар был потушен, среди людей пострадавших нет, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно из разных видов вооружения обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Чаще всего ракетные удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Также обстрелам регулярно подвергается Никопольский район, который граничит с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

В ночь на 20 сентября оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую.

21 сентября один человек погиб в результате обстрела российскими оккупантами Никопольского района.

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