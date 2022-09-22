В Никополе под обстрелом из "Градов" погиб мужчина, в Кривом Роге взорвался дрон-камикадзе – Резниченко

"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов", – написал Резниченко.
Также, по его информации, в результате российского обстрела повреждены две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, административные здания, несколько магазинов и рынок, а также стеллы на Аллее памяти.
В результате обстрела начались четыре пожара в торговых киосках и гаражах, спасатели уже потушили пламя, рассказал Резниченко.
В Кривом Роге Днепропетровской области впоследствии атаки дрона-камикадзе горело двухэтажное здание, пожар был потушен, среди людей пострадавших нет, добавил глава ОВА.
Российские оккупанты регулярно из разных видов вооружения обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Чаще всего ракетные удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Также обстрелам регулярно подвергается Никопольский район, который граничит с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.
В ночь на 20 сентября оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую.
21 сентября один человек погиб в результате обстрела российскими оккупантами Никопольского района.