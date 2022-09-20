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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выпустили более 100 снарядов". Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

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Сейчас на местах прилетов работают спасатели и полиция
Сейчас на местах прилетов работают спасатели и полиция
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты пять раз за минувшую ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 20 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район обстрелами. Накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую. Враг ударил по ним пять раз. Выпустил на города и села более 100 снарядов", – написал Резниченко.

По предварительным данным, люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются. Сейчас на местах прилетов работают спасатели и полиция.

В других районах области, под словам главы ОВА, ночь прошла спокойно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Район регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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