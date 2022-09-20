"Выпустили более 100 снарядов". Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район обстрелами. Накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую. Враг ударил по ним пять раз. Выпустил на города и села более 100 снарядов", – написал Резниченко.
По предварительным данным, люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются. Сейчас на местах прилетов работают спасатели и полиция.
В других районах области, под словам главы ОВА, ночь прошла спокойно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Район регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.