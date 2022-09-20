"Выпустили более 100 снарядов". Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Сейчас на местах прилетов работают спасатели и полиция Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район обстрелами. Накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую. Враг ударил по ним пять раз. Выпустил на города и села более 100 снарядов", – написал Резниченко.

По предварительным данным, люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются. Сейчас на местах прилетов работают спасатели и полиция.

В других районах области, под словам главы ОВА, ночь прошла спокойно.

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