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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреливали из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольский район

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Россияне не прекращают обстрелы Никополя и окрестностей
Россияне не прекращают обстрелы Никополя и окрестностей
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За ночь российские оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил утром 19 сентября в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой общинам. Выпустили более 40 снарядов. Предварительно, люди не пострадали", – написал Резниченко.

В результате обстрелов в Никополе и в его окрестностях повреждены до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, автомобили, водопровод и линия электропередачи.

"В Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают", – добавил глава ОВА.

В других районах области этой ночью атак не было. 

Накануне, 18 сентября, оккупанты обстреляли Никопольский район четырежды. Два мирных жителя погибли, еще трое ранены. По информации оперативного командования ВСУ "Юг", в результате обстрела были разрушены почти три десятка жилых домов, более 10 хозяйственных сооружений, автобусная остановка, несколько линий электропередачи и газопроводов, а также солнечная электростанция из более 320 солнечных панелей.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь находится под постоянными обстрелами РФ. Он расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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