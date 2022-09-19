Оккупанты ночью обстреливали из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольский район

Россияне не прекращают обстрелы Никополя и окрестностей Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой общинам. Выпустили более 40 снарядов. Предварительно, люди не пострадали", – написал Резниченко.

В результате обстрелов в Никополе и в его окрестностях повреждены до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, автомобили, водопровод и линия электропередачи.

"В Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают", – добавил глава ОВА.

В других районах области этой ночью атак не было.

Накануне, 18 сентября, оккупанты обстреляли Никопольский район четырежды. Два мирных жителя погибли, еще трое ранены. По информации оперативного командования ВСУ "Юг", в результате обстрела были разрушены почти три десятка жилых домов, более 10 хозяйственных сооружений, автобусная остановка, несколько линий электропередачи и газопроводов, а также солнечная электростанция из более 320 солнечных панелей.