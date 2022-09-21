Оккупанты обстреляли Никополь. Ранен мужчина, повреждены более 20 жилых домов

"Россияне ударили по жилым кварталам из ствольной артиллерии. Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", – написал глава ОВА.
В городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды повредили местный хлебокомбинат, детский сад, библиотеку и несколько магазинов.
Также из-за обстрелов произошли пожары в одной из квартир и в частном дворе. Пожарные уже ликвидировали возгорания.
"В Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община. Люди целые. В Великой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии", – отметил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, а Никопольский – с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.