Оккупанты обстреляли Никополь. Ранен мужчина, повреждены более 20 жилых домов

В Никополе вражеские снаряды повредили местный хлебокомбинат, детский сад, библиотеку и несколько магазинов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне ударили по жилым кварталам из ствольной артиллерии. Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина", – написал глава ОВА.

В городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды повредили местный хлебокомбинат, детский сад, библиотеку и несколько магазинов.

Также из-за обстрелов произошли пожары в одной из квартир и в частном дворе. Пожарные уже ликвидировали возгорания.

"В Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община. Люди целые. В Великой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии", – отметил Резниченко.

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