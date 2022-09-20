Энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

"В течение суток 19 сентября специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить свет в 11 населенных пунктах Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Это позволило вернуть электричество в дома более 20 тысяч семей", – сообщили в компании.

Кроме того, энергетики ликвидировали последствия обстрелов электросетей в Днепропетровской области.

"Энергетикам "ДТЭК Днепровские электросети" удалось восстановить электроснабжение в девяти населенных пунктах области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом – 1337 семей в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах. Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на ремонт от ГСЧС и ВСУ", – подчеркнули в энегокомпании.

В ДТЭК сообщают, что без света пока остаются 113 населенных пунктов в Донецкой области. Самыми тяжелыми направлениями являются бахмутское, авдеевское, торецкое и марьинское. Энергетики обещают восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах, как только получат разрешение от военных на безопасное выполнение работ.