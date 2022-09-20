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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

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Энергетики ликвидировали последствия обстрелов электросетей
Энергетики ликвидировали последствия обстрелов электросетей
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 22 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В течение суток 19 сентября специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить свет в 11 населенных пунктах Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Это позволило вернуть электричество в дома более 20 тысяч семей", – сообщили в компании.

Кроме того, энергетики ликвидировали последствия обстрелов электросетей в Днепропетровской области.

"Энергетикам "ДТЭК Днепровские электросети" удалось восстановить электроснабжение в девяти населенных пунктах области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом – 1337 семей в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах. Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на ремонт от ГСЧС и ВСУ", – подчеркнули в энегокомпании.

В ДТЭК сообщают, что без света пока остаются 113 населенных пунктов в Донецкой области. Самыми тяжелыми направлениями являются бахмутское, авдеевское, торецкое и марьинское. Энергетики обещают восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах, как только получат разрешение от военных на безопасное выполнение работ.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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