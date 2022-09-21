Оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, есть раненые

"И снова вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Червоногригоровскую и Марганецкую общины. Одного человека убили. Предварительно двоих ранили. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно из разных видов вооружения обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Чаще всего ракетные удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Также обстрелам регулярно подвергается Никопольский район, который граничит с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

В ночь на 20 сентября оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоровскую.