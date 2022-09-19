Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии – глава ОВА

По его словам, оккупанты били из тяжелой артиллерии, масштабы разрушений уточняются.

"Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды… Сейчас она в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести", – рассказал Резниченко.