Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии – глава ОВА

По его словам, оккупанты били из тяжелой артиллерии, масштабы разрушений уточняются.
"Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды… Сейчас она в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести", – рассказал Резниченко.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
16 сентября российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. Как сообщал глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, враг попал по центру Великой Костромки. В селе есть разрушения, масштабы устанавливаются.