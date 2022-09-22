В Офисе президента Украины призвали принудительно мобилизованных россиян сдаваться в плен ВСУ

Подоляк подчеркнул, что против воли военнопленных возвращать в Россию не станут Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что российских военнопленных, согласно Женевской конвенции, не будут передавать в РФ, если они сами этого не захотят.

Принудительно мобилизованные граждане * , не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности — сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение. По Женевской конвенции, вы не будете выданы РФ, если сами этого не захотите. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 22, 2022

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