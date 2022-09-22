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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины призвали принудительно мобилизованных россиян сдаваться в плен ВСУ

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Подоляк подчеркнул, что против воли военнопленных возвращать в Россию не станут
Подоляк подчеркнул, что против воли военнопленных возвращать в Россию не станут
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Гражданам России, которых принудительно мобилизовали в оккупационную армию для войны в Украине, следует сдаваться Вооруженным силам Украины. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что российских военнопленных, согласно Женевской конвенции, не будут передавать в РФ, если они сами этого не захотят.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, полномасштабно вторгшихся в Украину 24 февраля. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

В России начались акции против частичной мобилизации. "ОФД-Инфо" пишет о 1328 задержанных в 42 городах.

По данным Генштаба ВСУ на 22 сентября, потери российских войск в Украине составили более 55,5 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, мобилизация, плен, пленные, советник, война России против Украины, войска, Михаил Подоляк, потери России, россияне
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