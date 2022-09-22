"Никто не хочет умирать". Оккупант в перехвате ГУР рассказал, как от них требуют воевать без личного состава

Жена передает оккупанту слова знакомого о том, что у военных все должно быть "более-менее".
"Ни хрена себе "более-менее". Вон "Град" ...башит – какое тут "более-менее"? Нас заставляют это все, что мы про...бали, обратно завоевывать. А как ты завоюешь? Народу нет. Всех положили. Они обосрались, генералы, теперь, бл..., Путин требует обратно вернуть. А как ты обратно вернешь, если у тебя нет личного состава?" – отвечает российский захватчик.
Он говорит, что очень много людей отказывается воевать.
"Никто не хочет идти умирать. Сейчас у нас новый командир будет, контуженый. После лечения контузии. П...здец будет, я не знаю, что будет. Отправит нас в бой", — говорит он.
Военный поражается тому, что у России нет сил, а у Украины они есть.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по жилым домам, объектам гражданской и военной инфраструктуры.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, составили около 55 110 военных, 2227 танков, 253 самолета, 217 вертолетов, 932 беспилотника и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".