"Никто не хочет умирать". Оккупант в перехвате ГУР рассказал, как от них требуют воевать без личного состава

Жена передает оккупанту слова знакомого о том, что у военных все должно быть "более-менее".

"Ни хрена себе "более-менее". Вон "Град" ...башит – какое тут "более-менее"? Нас заставляют это все, что мы про...бали, обратно завоевывать. А как ты завоюешь? Народу нет. Всех положили. Они обосрались, генералы, теперь, бл..., Путин требует обратно вернуть. А как ты обратно вернешь, если у тебя нет личного состава?" – отвечает российский захватчик.

Он говорит, что очень много людей отказывается воевать.

"Никто не хочет идти умирать. Сейчас у нас новый командир будет, контуженый. После лечения контузии. П...здец будет, я не знаю, что будет. Отправит нас в бой", — говорит он.

Военный поражается тому, что у России нет сил, а у Украины они есть.