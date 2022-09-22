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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто не хочет умирать". Оккупант в перехвате ГУР рассказал, как от них требуют воевать без личного состава

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Российские военные отказываются воевать
Российские военные отказываются воевать
Фото: EPA

Военнослужащий одного из подразделений РФ рассказал, что личного состава почти не осталось, а генералы требуют возвращать утраченные территории. Об этом идет речь в его перехваченном телефонном разговоре с женой, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram 22 сентября.

Жена передает оккупанту слова знакомого о том, что у военных все должно быть "более-менее".

"Ни хрена себе "более-менее". Вон "Град" ...башит – какое тут "более-менее"? Нас заставляют это все, что мы про...бали, обратно завоевывать. А как ты завоюешь? Народу нет. Всех положили. Они обосрались, генералы, теперь, бл..., Путин требует обратно вернуть. А как ты обратно вернешь, если у тебя нет личного состава?" – отвечает российский захватчик.

Он говорит, что очень много людей отказывается воевать.

"Никто не хочет идти умирать. Сейчас у нас новый командир будет, контуженый. После лечения контузии. П...здец будет, я не знаю, что будет. Отправит нас в бой", — говорит он.

Военный поражается тому, что у России нет сил, а у Украины они есть.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по жилым домам, объектам гражданской и военной инфраструктуры.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, составили около 55 110 военных2227 танков, 253 самолета, 217 вертолетов, 932 беспилотника и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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