Оккупанты в "ДНР" хотят заставить несовершеннолетних голосоовать на псевдореферендуме – СБУ

СБУ перехватила соответствующие документы террористической организации "ДНР", говорится в сообщении.
"Захватчики надеются расширить "избирательную базу", чтобы поддержать вступление части востока Украины в Российскую Федерацию и использовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. Чтобы укрепить контроль над "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать их родители, опекуны или представители так называемых детских домов, – сообщили в СБУ.
Для накрутки показателей планируется привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но выехали в Россию. Соответствующие изменения поручено внести так называемой избирательной комиссии "ДНР", говорится в сообщении.
СБУ идентифицировала всех организаторов, установила их местонахождение и задокументировала преступления.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с призывом организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.
Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил президент России Владимир Путин 21 сентября.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" оккупантов.