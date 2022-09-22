Оккупанты в "ДНР" хотят заставить несовершеннолетних голосоовать на псевдореферендуме – СБУ

СБУ перехватила соответствующие документы террористической организации "ДНР", говорится в сообщении.

"Захватчики надеются расширить "избирательную базу", чтобы поддержать вступление части востока Украины в Российскую Федерацию и использовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. Чтобы укрепить контроль над "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать их родители, опекуны или представители так называемых детских домов, – сообщили в СБУ.

Для накрутки показателей планируется привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но выехали в Россию. Соответствующие изменения поручено внести так называемой избирательной комиссии "ДНР", говорится в сообщении.

СБУ идентифицировала всех организаторов, установила их местонахождение и задокументировала преступления.