Оккупанты не могут сформировать комиссии для "референдума" даже за деньги – советник мэра

По его словам, в Мариуполе коллаборанты в срочном порядке ищут людей, которых можно привлечь к этой работе. Они обзванивают членов избирательных комиссий, работавших до войны, и обещают им деньги.

"Предлагают заработную плату 100 тыс. рублей [около 62 тыс. грн]. Но пока – людей нет", – написал Андрющенко.

Он отметил, что накануне начала голосования оккупанты выселяют из школ детей. Там размещаются военные якобы для обеспечения охраны комиссий.

По предварительной информации, к "волеизъявлению" планируют допускать только тех жителей города, которые прошли фильтрацию, добавил советник.