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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не могут сформировать комиссии для "референдума" даже за деньги – советник мэра

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Псевдореферендумы планируют проводить 23 27 сентября
Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября
Фото: ЕРА

За день до начала псевдореферендума о присоединении к России в оккупированной части Донецкой области захватчики не могут сформировать комиссии. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 22 сентября.

По его словам, в Мариуполе коллаборанты в срочном порядке ищут людей, которых можно привлечь к этой работе. Они обзванивают членов избирательных комиссий, работавших до войны, и обещают им деньги.

"Предлагают заработную плату 100 тыс. рублей [около 62 тыс. грн]. Но пока – людей нет", – написал Андрющенко.

Он отметил, что накануне начала голосования оккупанты выселяют из школ детей. Там размещаются военные якобы для обеспечения охраны комиссий.

По предварительной информации, к "волеизъявлению" планируют допускать только тех жителей города, которые прошли фильтрацию, добавил советник.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил президент России Владими Путин 21 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Теги: референдум, Донецкая область, Мариуполь, голосование, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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