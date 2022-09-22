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В России поджигают военкоматы после объявления мобилизации – СМИ

В России пронеслась волна поджогов военкоматов
В России пронеслась волна поджогов военкоматов
Фото: НЕСЛУХИ.РФ / Telegram

После объявления о частичной мобилизации россиян на войну с Украиной в российских СМИ и соцсетях стала появляться информация о поджогах военкоматов и зданий местной власть.

В частности, утром 22 сентября в российском городе Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации на Белорусской улице, сообщает "Настоящее время". Прибывшие на место сотрудники Управления по противодействию экстрмизму обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью.

Помимо двери, загорелась "обшивка потолка", уточнили самарскому изданию "Неслухи.рф" в областном управлении МЧС. Сейчас здание обходят полицейские с кинологами, в МВД от комментариев отказались.

Кроме того, Telegram-канал Shot пишет, что в 21 сентября Нижнем Новгороде подожгли призывной пункт. В частност, загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. 

При осмотре было обнаружено, что на первом этаже двухэтажного здания разбито окно. А рядом лежали осколки от стеклянной бутылки.

Telegram-канал "Мы – Ломоносовцы" сообщил о пожаре в городе Ломоносов, который находится возле Санкт-Петербурга. По данным канала, возгорание в здании по адресу Иликовский проспект 1А. В здании находится Военный комиссариат.

Еще один военкомат горел в городе Гай Оренбургской области, сообщает издание "Гай.рф". Журналисты пишут, что судя по фото, вход в здание облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, но огонь не распространился по площади здания, а быстро погас.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

В России начались акции против частичной мобилизации. "ОФД-Инфо" пишет о 1328 задержанных в 42 городах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, военкомат, поджог, война России против Украины
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