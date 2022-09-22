В России поджигают военкоматы после объявления мобилизации – СМИ

В частности, утром 22 сентября в российском городе Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации на Белорусской улице, сообщает "Настоящее время". Прибывшие на место сотрудники Управления по противодействию экстрмизму обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью.

Помимо двери, загорелась "обшивка потолка", уточнили самарскому изданию "Неслухи.рф" в областном управлении МЧС. Сейчас здание обходят полицейские с кинологами, в МВД от комментариев отказались.

Кроме того, Telegram-канал Shot пишет, что в 21 сентября Нижнем Новгороде подожгли призывной пункт. В частност, загорелся стоматологический кабинет призывного пункта.

При осмотре было обнаружено, что на первом этаже двухэтажного здания разбито окно. А рядом лежали осколки от стеклянной бутылки.

Telegram-канал "Мы – Ломоносовцы" сообщил о пожаре в городе Ломоносов, который находится возле Санкт-Петербурга. По данным канала, возгорание в здании по адресу Иликовский проспект 1А. В здании находится Военный комиссариат.

Еще один военкомат горел в городе Гай Оренбургской области, сообщает издание "Гай.рф". Журналисты пишут, что судя по фото, вход в здание облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, но огонь не распространился по площади здания, а быстро погас.