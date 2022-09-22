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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Единственный способ остановить российскую орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас

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Подоляк призвал дать Украине больше оружия
Подоляк призвал дать Украине больше оружия
Фото: president.gov.ua

Единственным способом остановить страну-агрессора Россию является предоставление Украине большего количества тяжелого оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 22 сентября.

"Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой – это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе. Единственный способ остановить эту орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас", – написал он.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

В России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оружие, мобилизация, военная помощь, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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